ИА «Ореанда-Новости». 17-летняя британка получит звание почётного доктора наук. Девушка заявила, что чувствует себя «нереально», удостоившись такого признания в столь юном возрасте.

Майя-Роуз Крейг, также известная как Birdgirl, борется за равный доступ к природной среде с 2015 года. Её работа включает в себя разработку проектов для детей из общин BAME, чтобы помочь им узнать о том, как можно сохранить природу.

Бристольский университет заявил, что она станет самой молодой британкой, получившей почетную докторскую степень.

Профессор Рич Панкост, выдвинувший кандидатуру Майи-Роуз, сказал, что она «действительно изменила мир».

Она сказала, что мысль о получении награды «все ещё кажется нереальной».

«Все были очень взволнованы, но я должна признаться, что сначала, когда я получила письмо, я думала, что это шутка, и я не была уверена, что это настоящая докторская степень»,-сказала Майя-Роуз.