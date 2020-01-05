05.01.2020, 19:33
5 января Земля максимально приблизилась к Солнцу
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 5 января, Земля максимально приблизилась к Солнцу. Информация была опубликована на официальном сайте Московского планетария.
Россияне могли увидеть самый большой диск Солнца в 2020 году. При наблюдении процесса сближения через телескоп можно было увидеть Солнце, диаметр которого в 3 раза больше, чем летом, когда Земля максимально удалена от Солнца.
Также, на сайте Московского планетария отмечено, что 10 января будет наблюдаться полутеневое лунное затмение. Люди смогут наблюдать его на территории всей России в 22-10 по МСК. Максимальная фаза затмения будет составлять 0,92.
Россияне могли увидеть самый большой диск Солнца в 2020 году. При наблюдении процесса сближения через телескоп можно было увидеть Солнце, диаметр которого в 3 раза больше, чем летом, когда Земля максимально удалена от Солнца.
Также, на сайте Московского планетария отмечено, что 10 января будет наблюдаться полутеневое лунное затмение. Люди смогут наблюдать его на территории всей России в 22-10 по МСК. Максимальная фаза затмения будет составлять 0,92.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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