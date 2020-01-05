Информация была опубликована на официальном сайте Московского планетария.Россияне могли увидеть самый большой диск Солнца в 2020 году.Также, на сайте Московского планетария отмечено, что 10 января будет наблюдаться полутеневое лунное затмение. Люди смогут наблюдать его на территории всей России в 22-10 по МСК. Максимальная фаза затмения будет составлять 0,92.