ИА "Ореанда-Новости" Снизить повышенное артериальное давление можно естественным путём, без применения лекарственных средств. Учёные назвали шесть продуктов для гипертоников, которые легко можно найти в ближайшем продуктовом магазине.

Обычный белый картофель содержит те же вещества, которые включены в состав некоторых лекарств, призванных побороть высокое давление. Американские учёные подтвердили этот факт экспериментальным путём. Снизить давление поможет и шоколад. Однако, стоит помнить, что речь идёт в данном случае о горьком шоколаде с высоким содержанием какао-бобов. Такой продукт содержит флавоноиды, которые способствуют сужению сосудов. В Гарварде также засвидетельствовали, что горький шоколад при регулярном употреблении будет гипертоникам только на пользу. Любители молока и молокосодержащих продуктов могут также нормализовать своё повышенное давление – риск развития гипертонии на одиннадцать процентов ниже, чем у тех, кто молоком пренебрегает.

Диетологи из Америки также заявили, что употребление фасоли очищает сосуды от холестерина, что приводит, в свою очередь, к стабилизации давления. Достаточно ста двадцати граммов в сутки, чтобы снизить уровень высокого давления на десять процентов. Среди фруктов, помогающих бороться с признаками гипертонии, лидерство принадлежит бананам. Содержащийся в них калий снижает уровень высокого артериального давления. Американский колледж питания провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что овсяная каша также полезна гипертоникам. Сто двадцать граммов этой каши на завтрак в течение одного месяца позволило семидесяти пяти процентам испытуемых нормализовать артериальное давление.