В проекте участвуют все новые автомобили марок Hyundai и Genesis, которые будут приобретены начиная с 13 октября 2017 года. В случае непредвиденных ситуаций, при которых требуется техническая помощь, на дороге водителю достаточно нажать на кнопку SOS – и уже через несколько секунд оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" ответит, чтобы уточнить информацию о происшествии. Далее информация, которая включает в себя, в том числе, местоположение автомобиля, передаётся сервис-провайдеру РАТ, оператор которого связывается с водителем также посредством устройства "ЭРА-ГЛОНАСС" для оказания оперативной технической помощи или эвакуации. Сервис "Помощь на дороге" будет доступен для автовладельцев уже с 1 ноября 2017 года.

Отметим, что уже сейчас, находясь в своём автомобиле, клиент сможет заказать услугу технической помощи в любое время суток и в любой точке страны. Для этого достаточно только нажать на кнопку "ЭРА-ГЛОНАСС".