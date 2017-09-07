ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проблемы на работе побуждают половину (51%) российских работников к употреблению алкоголя. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций", проведя исследование для Аналитического центра "АльфаСтрахование". Остальные 49% утверждают, что ни разу не прибегали к алкоголю как к методу расслабления после тяжёлых рабочих будней.

Специалисты "АльфаСтрахование" провели анонимный опрос сотрудников 100 российских и международных компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что примерно половина сотрудников (51%) осознанно "запивает" проблемы на работе. Из них 16% признались, что каждый вечер позволяют себе алкоголь, чаще всего это один-два бокала вина или бутылка пива, 20% - выпивают реже, но большее количество, это происходит после явных стрессовых ситуаций, 31% выпивают время от времени – после сдачи отчётов или завершения проектов, 33% признались, что хотя бы раз расслаблялись при помощи алкоголя после стресса на работе.

"Привычка лечить нервы алкоголем давно укоренилась в российском менталитете. Между тем, этот способ расслабления имеет краткосрочный эффект, а в перспективе может привести к печальным последствиям: происходит угнетение нервной системы из-за снижения чувствительности нервных волокон. Спиртное вызывает искусственное расслабление, что приводит к ухудшению функций центральной нервной системы в целом. В итоге злоупотребление алкоголем ведёт к более сильному и труднопроходимому стрессу, и чтобы расслабиться, человеку нужно уже большее количество спиртного. Впереди у тех, кто идёт на поводу у своих привычек, замкнутый круг, вырваться из которого не каждому под силу. При длительном употреблении алкоголя перерождаются ткани мозга, и наблюдается их атрофия", - говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование".

Алкоголь вреден не только для ЦНС. Медики из Американской ассоциации сердца, наблюдая за здоровьем более 5 тыс. человек, выяснили, что употребление даже двухсот граммов алкоголя в день влечёт за собой увеличение риска развития фибрилляции предсердий - это наиболее распространенная разновидность нарушения ритма сердечных сокращений. Кроме этого, употребление алкоголя приводит к развитию некоторых видов рака. В частности, по данным Американского института исследований рака (AICR) и Всемирного фонда исследований рака (WCRF), ежедневное употребление одного бокала вина или порции другого алкогольного напитка на 5-9% повышает риск развития рака груди у женщин. Сочетание спиртных напитков с курением особенно вредно: их взаимное действие отрицательно влияет на функции органов организма и тканей в целом.

"Для уменьшения риска онкологии недостаточно вести здоровый образ жизни и правильно питаться, нужно полностью отказаться от вредных привычек. Если это не представляется возможным, задумайтесь о страховании на случай выявления онкозаболеваний", - говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование".