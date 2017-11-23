Согласно полученным данным, на середину нынешнего года в РФ насчитывалось 25 млн легковых автомобилей, чей экологический класс не соответствует "Евро-4" и выше. Это занимает 60% от всего российского парка легковых автомобилей. В свою очередь, оставшиеся 40%, или 17,2 млн единиц, удовлетворяют указанным экологическим стандартам.



Отметим, что экостандарт "Евро-4" применительно к ввозимой и производимой технике был введён в России 1 января 2013 года, а спустя три года его сменил "Евро-5".