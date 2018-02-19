"В следующем десятилетии нефтяной рынок столкнется с серьёзным вызовом. Этот вызов связан с развитием рынка электромобилей. Если развитие рынка электромобилей будет идти примерно так же, как в своё время появились автомобили и вытеснили гужевой транспорт с дорог, то в результате к середине 2020 годов можно ожидать снижения спроса на нефть и нефтепродукты со стороны автомобильного транспорта. Понятно, что это несёт серьёзные риски как для глобального спроса на нефть, так и для цен на нефть. В этой ситуации очень важно сохранять консерватизм, как это делает Минфин, планируя бюджет исходя из цен на нефть в 40 долларов за баррель", - отметил директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

Смещение спроса с автотранспорта, работающего на традиционном топливе, на электромобили ведёт к изменению структуры спроса на промышленные металлы, говорится в бюллетене. В выигрыше должны оказаться производители меди, никеля, графита, кобальта и лития. При этом спрос на кобальт и литий, возможно, не будет удовлетворён без изменения технологии производства батарей электромобилей. В проигрыше, вероятно, окажутся производители платины и палладия.