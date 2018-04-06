ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В прошлом году инвестиции в проекты по развитию возобновляемых источников энергии достигли рекордной отметки и составили почти 280 миллиардов долларов. Самыми привлекательными для инвесторов оказались технологии по производству солнечной энергии. В её развитии лидирует Китай.



Об этом говорится в докладе «Глобальные тенденции инвестиций в возобновляемую энергетику», который был подготовлен Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) при содействии организации «Bloomberg New Energy Finance». Его авторы отметили, что уже восьмой год подряд инвестиции в возобновляемые источники энергии превышают 200 млрд. долларов.

«Небывалый рост объёма инвестиций в солнечную энергетику по всему миру демонстрирует, как меняется глобальная энергетическая система, и, что более важно, – какие экономические выгоды сулят такие изменения», – сказал глава ЮНЕП Эрик Солхейм. Он добавил, что инвестиции в возобновляемые источники энергии способствуют созданию рабочих мест, требующих более высокой квалификации. В то время работа в этой области и оплачивается лучше, не говоря уже о том, что развитие чистых источников энергии – важный вклад в защиту окружающей среды.

Глобальные инвестиции в развитие солнечной энергетики выросли на 18 процентов по сравнению с прошлым годом и составили 160,8 млрд. долларов.

Общий объём инвестиций в производство возобновляемой энергии, исключая гидроэлектростанции, составил 279,8 млрд. долл. На долю солнечной энергетики приходится 57 процентов этой суммы. Это превышает объём инвестиций в мощности, работающие на газе и угле – порядка 103 млрд. долларов.

Лидером по инвестициям в возобновляемую энергетику стал Китай. На эту страну приходится больше половины всех новых установок по производству солнечной энергии. Среди других стран, активно использующих солнечные батареи, – Австралия, Мексика и Швеция.

Но эти успехи коснулись не всех стран. На некоторых больших рынках, наоборот, произошло сокращение инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии. В США инвестиции сократились на шесть процентов – до 40,5 млрд. долларов. В Европе объем таких инвестиций упал на 36 процентов и составил 40,9 млрд. долларов.

В целом в мире в период с 2007 по 2017 год на проекты по развитию возобновляемых источников энергии было направлено 2, 7 трлн. долларов инвестиций. Как следствие, значительно выросла доля электричества, производимого с использованием энергии ветра, солнечных батарей, отходов, геотермальных источников, морских волн и небольших гидрообъектов: с 5,2 процентов до 12,1 процентов.