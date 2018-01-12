ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета и Кольского научного центра РАН открыли новый минерал, содержащий кальций, цинк, медь и фосфор. Неизвестный ранее науке минерал, названный в честь места своего обнаружения – батагаит – был найден возле якутского поселка Батагай еще в восьмидесятых годах прошлого века.



Обнаружили его у горы Кестёр, здесь в 30-х годах располагался исправительно-трудовой лагерь, узники которого добывали на месторождении олово. После ликвидации ГУЛАГа работы полностью прекратились. Экспедиция исследователей Кольского научного центра отправилась к горе Кестёр в конце 80-х годов – тогда ученым удалось собрать образцы нового минерала. Но на тот момент не существовало методик для его изучения. Недавно группа ученых из Санкт-Петербургского государственного университета смогла расшифровать сложную структуру минерала и опубликовала результаты своего исследования в журнале Mineralogy and Petrology.

В ходе исследований ученые выяснили, что минерал обладает интересной кристаллической структурой, состоящей из двух разных модулей. Батагаит по своей твердости напоминает мрамор. Пока рано говорить о практическом применении обнаруженного вещества, однако наличие меди говорит о его интересных магнитных свойствах.

Работы по исследованию минералов меди проводятся в рамках гранта Российского научного фонда "Минералы и неорганические соединения меди: стереохимия, структурное разнообразие, кристаллохимические факторы устойчивости».