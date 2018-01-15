Компания Siemens разрабатывает собственные батареи Fluence Energy
15.01.2018, 16:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новые системы хранения электрической энергии собственной разработки планирует выпустить на рынок немецкая корпорация Siemens. Инновация создавалась совместными усилиями промышленного гиганта и американской энергетической компании AES. Производство собственных систем хранения энергии будет вестись под маркой Fluence Energy. Свою продукцию Siemens планирует реализовывать более чем в 160-ти странах мира. Фактически это означает стремление немцев потеснить на рынке американскую корпорацию Tesla, предлагающие аналогичные системы для хранения, разработанные вместе с SolarCity.
По словам представителей Siemens, в их разработке задействованы многочисленные технологические наработки, рассчитанные на широкий круг клиентов. Они также обещают обеспечить хороший уровень взаимодействия своей инновационной системы с различными разработками, представленными ныне на рынке. Последнее касается и технологий, увязанных на использование возобновляемых источников энергии.
Продвигать свой продукт немецкая компания собирается с нуля", начиная с предоставления услуг и аналитической информации на старте, до полноценного обслуживания в процессе эксплуатации готовых объектов.
Проект Fluence Energy одобрен немецким правительством, получил все необходимые разрешения и лицензии на работу на международном рынке. В настоящее время уже начал реализовываться проект мощностью в 400МВт\ч, который появится в штате Калифорния.
Представители Siemens выражают уверенность, что со временем распространённость распределённой энергетики будет только возрастать, поскольку на планете имеется большое количество регионов, находящихся в зонах с потенциально высоким риском природных катаклизмов и стихийных бедствий. Разработка Siemens поможет быстрее справиться с последствиями таких событий.
По словам представителей Siemens, в их разработке задействованы многочисленные технологические наработки, рассчитанные на широкий круг клиентов. Они также обещают обеспечить хороший уровень взаимодействия своей инновационной системы с различными разработками, представленными ныне на рынке. Последнее касается и технологий, увязанных на использование возобновляемых источников энергии.
Продвигать свой продукт немецкая компания собирается с нуля", начиная с предоставления услуг и аналитической информации на старте, до полноценного обслуживания в процессе эксплуатации готовых объектов.
Проект Fluence Energy одобрен немецким правительством, получил все необходимые разрешения и лицензии на работу на международном рынке. В настоящее время уже начал реализовываться проект мощностью в 400МВт\ч, который появится в штате Калифорния.
Представители Siemens выражают уверенность, что со временем распространённость распределённой энергетики будет только возрастать, поскольку на планете имеется большое количество регионов, находящихся в зонах с потенциально высоким риском природных катаклизмов и стихийных бедствий. Разработка Siemens поможет быстрее справиться с последствиями таких событий.
Источник: Олимпстрой