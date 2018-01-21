Левитационный 3D-принтер создали в Томске
21.01.2018, 12:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Уникальный аппарат для трёхмерной печати создали учёные Томского государственного университета. Речь идёт о левитационном 3D-принтере, использующем инновационный метод ультразвуковой печати. В основу своей разработки томские физики положили созданную ранее установку для левитации мельчайших частиц.
Суть процесса состоит в следующем: мелкие частички удерживаются в воздухе звуковыми волнами, создаваемыми установкой. Сила волн зависит от массы частиц. Благодаря особому программному обеспечению левитирующие объекты свободно перемещаются в разные стороны.
На первоначальных этапах работы над левитационным 3D-принтером, физики из Томского университета создали левитационную установку. После завершения этого проект учёные разработали метод манипуляции группами частичек, что в конечном итоге даст возможность собирать на их основе трёхмерных объектов.
Дмитрий Суханов, выступающий в качестве руководителя данного проекта, рассказал, что сейчас физики применяют свои решётки ультразвуковых излучателей. Им предстоит разработать программное обеспечение вместе с системой параллельного управления излучателями. Это означает необходимость сочетать цифровые технологии для обработки передачи обширных баз данных, акустические и аэродинамические инновационные решения с технологиями усиления и синхронной генерации ряда сигналов.
Прототип нового 3D-принтера с функцией левитацией уже готов и может быть представлен общественности. Однако команда учёных считает, для достижения своих целей, им необходимо поработать над проектом ещё около двух лет. Отметим, что Российский научный фонд под реализации указанного проекта направил учёным пятнадцать миллионов рублей.
Суть процесса состоит в следующем: мелкие частички удерживаются в воздухе звуковыми волнами, создаваемыми установкой. Сила волн зависит от массы частиц. Благодаря особому программному обеспечению левитирующие объекты свободно перемещаются в разные стороны.
На первоначальных этапах работы над левитационным 3D-принтером, физики из Томского университета создали левитационную установку. После завершения этого проект учёные разработали метод манипуляции группами частичек, что в конечном итоге даст возможность собирать на их основе трёхмерных объектов.
Дмитрий Суханов, выступающий в качестве руководителя данного проекта, рассказал, что сейчас физики применяют свои решётки ультразвуковых излучателей. Им предстоит разработать программное обеспечение вместе с системой параллельного управления излучателями. Это означает необходимость сочетать цифровые технологии для обработки передачи обширных баз данных, акустические и аэродинамические инновационные решения с технологиями усиления и синхронной генерации ряда сигналов.
Прототип нового 3D-принтера с функцией левитацией уже готов и может быть представлен общественности. Однако команда учёных считает, для достижения своих целей, им необходимо поработать над проектом ещё около двух лет. Отметим, что Российский научный фонд под реализации указанного проекта направил учёным пятнадцать миллионов рублей.
Источник: http://sc-os.ru