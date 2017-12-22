ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Несмотря на то, что доходы в Москве в среднем выше, чем в целом по стране, жители столицы начинают отказываться от личных автомобилей, пересаживаясь на общественный транспорт. Особенно это касается молодых москвичей, которые всё реже стали учиться вождению. Так считают в Центре организации дорожного движения Правительства Москвы, приводя в подтверждение статистику выдачи прав гражданам в возрасте 18-25 лет, которые составляют до 65% всех начинающих водителей. Так, если в 2014 году они получили 97 тыс. водительских прав категории "B", в 2015-2016 годах выдавалось уже по 78 тыс. удостоверений, то по итогам 2017 года ряды столичных автомобилистов пополнят 75 тыс. водителей в этой возрастной категории. Как прогнозируют в ЦОДД, в дальнейшем эта тенденция будет сохраняться, учитывая, что аналогичные процессы сегодня происходят во многих странах мира.

По мнению директора PwC в России Виктории Синичкиной, снижение интереса молодёжи в возрасте 18-25 лет к личному транспорту может быть обусловлено, прежде всего, тем, что в связи с девальвацией рубля существенно выросла цена на автомобиль и стоимость его обслуживания. Поэтому молодые люди просто не могут себе позволить покупку такого дорогостоящего актива. К тому же в последние годы значительно изменился регламент сдачи экзамена на право управления автомобилем, ужесточились требования к автошколам, что в совокупности повлияло на доступность обучения для молодых граждан. "Вместе с тем развитие инфраструктуры и появление альтернативных способов передвижения по городу, в частности, городской велопрокат, каршеринг и проч., способствует тому, что обладание личным автомобилем перестаёт восприниматься как нечто необходимое. Наиболее ярко данный тренд проявляется в крупных городах, и в частности, в Москве. Во многом этому способствует политика местных властей, направленная на снижение количества автомобилей на улицах столицы", – рассуждает Виктория Синичкина.

Развитость общественного транспорта и неудобства в эксплуатации личной машины в Москве приводят к тому, что интерес к использованию автомобилей снижается именно у молодых водителей, подтверждает генеральный директор "GiPA Россия" Александр Груздев. Впрочем, по его словам, снижение количества выдаваемых водительских удостоверений гражданам от 18 до 25 лет также может быть связано с демографической ямой 1990-2000-х годов, ведь граждане, рождённые в эти годы, сейчас как раз вступают в возраст получения водительских прав.