ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Девятиклассник гимназии № 1507 Илья Теплов стал победителем VII московского городского конкурса социально значимых экологических проектов школьников. Он прошёл в конце февраля в столичном детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма.

Старшеклассник разработал лак для длительной биоцидной защиты компьютерной клавиатуры. Покрытие защищает пользователей офисной техники от передачи инфекции от одного человека к другому через аппаратуру.

Работа над проектом проходила в лаборатории «Нанотехнологии и наноматериалы» технопарка «Слава» . Прозрачный безопасный биоцидный лак содержит наночастицы серебра и не позволяет бактериям и грибку размножаться на обработанной им поверхности. Лаковое покрытие действует девять — десять месяцев, при этом затраты на него минимальны: стоимость биоцидной защиты для одной клавиатуры составляет всего 12 рублей. Также лак можно применять и для других поверхностей.

«Такие полезные изобретения школьников имеют высокий потенциал коммерциализации на столичном рынке инноваций. Отрадно, что раскрыть свои таланты им помогают не только наши детские технопарки столицы, но и крупные столичные технопарки», — отметил руководитель городского Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.