ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В качестве лучшей формы жилья на Марсе была определена полусфера. Авторитетное жюри международного конкурса Мars City Design 2017 присудило первую премию группе разработчиков и дизайнеров, представляющих Массачусетский технологический университет - MIT."Марсианский" город будущего, по мнению американских учёных, будет выглядеть как множество полусфер, соединённых между собой тоннелями. Колонисты "красной планеты" внутри этих полусфер смогут полноценно жить и работать. "Лес красных деревьев" - Redwood Forest - именно такое название получил дизайнерский концепт города на Марсе.

В проекте специалистов полусфера в её внутренней части будет выглядеть как кроны деревьев, поскольку их предполагают создать из необычной ветвистой конструкции, которую сверху покроют надувной мембранной оболочкой. Каждый купол полусферы имеет собственный дизайн, позволяющий легко приспособить марсианское здание под любые потребности, будь это работа или комфортное проживание. Учёные обещают, что в их марсианском городе разместятся общественные пространства, парки, сады и даже водоёмы.