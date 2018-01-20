Немецкие учёные повысили функциональность "умных" стёкол
20.01.2018, 12:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Германии разработали новую разновидность «умных» стёкол, способных обогревать помещения. Группа учёных Йенского университета им.Фридриха Шиллера презентовала прототип инновационного стекла, которое поступит на потребительский рынок уже в нынешнем году и будет активно внедряться в Германии. Продукт может самостоятельно затемняться и служит источником отопления.
Как отмечают немецкие учёные, обогрев, охлаждение и освещение зданий забирают до 40% всей используемой в европейских странах энергии. Оконные стёкла LaWin (Large-Area Fluidic Windows) обладают высокой энергоэффективностью. Как позиционируют свою разработку сами учёные Йенского университета – это «ультратонкое окно с большой площадью настраиваемого затенения и со способностями в поглощении солнечной энергии на базе дистанционной коммутации магнитоактивной жидкости».
Работа над проектом нового «умного» окна велась исследователями с 2015 года. Недавно готовый прототип показал возможности инновационного продукта. Так, затемнение окна происходит с помощью специальной кнопки. Поверхность стекла генерирует тепловую энергию солнца. Такая способность у материала достигается благодаря внедрению в стёкла специальной жидкости.
По словам учёного Лотара Вондрачека, координатора проекта, главной особенностью разработки выступает применение особых жидкостей в стёклах окон или фасадов. Это обеспечивает дополнительные функции материалу: жидкость может выступить теплоносителем или «затемнителем». Немецкие исследователи продолжают работу над новыми разновидностями стекла, способного гарантировать циркуляцию функциональных жидкостей.
В новых прототипах стекла жидкость содержит наночастички железа, легко извлекаемые при помощи магнита. Количеством железа определяется цвет стекла – от различных оттенков серого до практически чёрного.
Как отмечают немецкие учёные, обогрев, охлаждение и освещение зданий забирают до 40% всей используемой в европейских странах энергии. Оконные стёкла LaWin (Large-Area Fluidic Windows) обладают высокой энергоэффективностью. Как позиционируют свою разработку сами учёные Йенского университета – это «ультратонкое окно с большой площадью настраиваемого затенения и со способностями в поглощении солнечной энергии на базе дистанционной коммутации магнитоактивной жидкости».
Работа над проектом нового «умного» окна велась исследователями с 2015 года. Недавно готовый прототип показал возможности инновационного продукта. Так, затемнение окна происходит с помощью специальной кнопки. Поверхность стекла генерирует тепловую энергию солнца. Такая способность у материала достигается благодаря внедрению в стёкла специальной жидкости.
По словам учёного Лотара Вондрачека, координатора проекта, главной особенностью разработки выступает применение особых жидкостей в стёклах окон или фасадов. Это обеспечивает дополнительные функции материалу: жидкость может выступить теплоносителем или «затемнителем». Немецкие исследователи продолжают работу над новыми разновидностями стекла, способного гарантировать циркуляцию функциональных жидкостей.
В новых прототипах стекла жидкость содержит наночастички железа, легко извлекаемые при помощи магнита. Количеством железа определяется цвет стекла – от различных оттенков серого до практически чёрного.
Источник: Олимпстрой