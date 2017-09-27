Новый вычислительный комплекс ВЦ ДВО РАН попал в рейтинг самых мощных суперкомпьютеров СНГ
27.09.2017, 17:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках международной конференции «Суперкомпьютерные дни в России», которая проходила в Москве 25 и 26 сентября, объявлена 27-я редакция списка Top-50 самых мощных компьютеров СНГ. В новую редакцию списка вошёл вычислительный комплекс, введённый в эксплуатацию в июле 2017 года при поддержке ФАНО России на базе Вычислительного центра Дальневосточного отделения РАН.
Это первая специализированная вычислительная система подобного уровня в секторе науки и образования России, ориентированная на решение задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения.
Всего в списке 13 суперкомпьютеров, находящихся в системе ФАНО России.
Источник: ФАНО