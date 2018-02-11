ОРЕАНДА-НОВОСТИ Девочки и женщины, которые стремятся найти себя в науке, должны иметь возможность реализовать свою мечту. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в преддверии Международного дня женщин и девочек в науке. Его отмечают 11 февраля.



Он напомнил, что представительницы прекрасного пола сегодня составляют лишь треть научных сотрудников. «Мы должны способствовать полному раскрытию потенциала женщин в науке и технике. Это нужно не только девочкам и женщинам, но и всему человечеству, если мы хотим добиться устойчивого развития на планете», - подчеркнул Генсек ООН.



Он призвал объединить усилия, чтобы преодолеть стереотипы и предубеждения, в том числе в прессе, которая представляет науку сферой интересов мужчин. Этот призыв поддержала глава ЮНЕСКО Одри Азуле. По ее словам, подобные стереотипы приводят к тому, что девочки скептически относятся к возможности стать учеными, исследователями или изобретателями. По данным ЮНЕСКО, лишь 30 процентов девушек выбирает профессии, связанные с техническими науками или математикой. Эту статистику можно изменить, устранив преграды в семье, в школе и на рабочем месте. Для этого необходимо покончить со стереотипами.