ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники российских компаний в 40% случаев не готовы работать из дома. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций", проведя исследование для Аналитического центра "АльфаСтрахование".

Специалисты провели опрос сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что 40% работников не хотели бы работать из дома. При этом 45% из них назвали главной причиной неспособность к самоорганизации, 21% опрошенных страдали бы от отсутствия быстрой обратной связи от начальства, 11% отметили, что им нравится ежедневное общение с коллегами или клиентами, 10% не нравится сам факт, что им придётся постоянно находиться дома. Ещё 6% отметили, что работа – способ обрести новые контакты и знакомства, и они не хотели бы отказываться от этой возможности, а 7% сказали, что поездки в офис помогают им держать себя в форме и следить за гардеробом.

Ранее специалисты международного страхового брокера Mercer Marsh Benefit провели исследование среди 100 компаний и узнали, что 69% из них уже внедрили возможность работы из дома для своих сотрудников. В 31% компаний пока нет такой опции, но 30% из них планируют её реализовать, несмотря на некоторые трудности. Таким образом, работники этих компаний смогут трудиться из дома примерно через год (43%) или чуть позже (43%), а 14% не придётся приходить в офис уже через полгода.

В опрошенных компаниях работать из дома в 26% случаев может любой член коллектива, в 74% - опредёленные категории сотрудников. Четверть из работающих дома имеют дополнительное оборудование, предоставленное компанией. Обычно те дни, когда человек не приходит в офис, оговариваются заранее, в 70% имеется устное подтверждение от работодателя, в 30% - письменное.

Среди российских компаний принцип удалённой работы практикует, например, компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), запустившая в июне 2016 г. проект BeeFree, одной из основных целей которого стало изменение сознания людей и переключение их с режима с 9 до 18 на работу на результат. На дистанционную работу перешли тысячи сотрудников компании.

По результатам совместного исследования сервиса "Битрикс24" и агентства J’son & Partners Consulting, посвящённого развитию рынка удалённой занятости в России, переход каждого офисного сотрудника на дистанционный режим работы может принести экономию в размере 170 тыс. рублей в год за счёт снижения расходов. Также, по прогнозам J’son & Partners Consulting, в ближайшие годы Россию ждёт взрывной рост удалённой работы, и к 2020 г. уже каждый пятый сотрудник компании будет работать удалённо. Совокупная экономия от этого перехода составит более 1 трлн руб.

"В некоторых компаниях предоставляется возможность работать из дома несколько дней в месяц, чаще всего это четыре дня, реже один, - говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование". – При этом человек числится в штате компании, но ему не приходится тратить время на поездки в офис, а работодатель сможет сэкономить средства на оснащение его рабочего места. Несмотря на эти плюсы, не все могут организовать свое время и продуктивно работать из дома. Для таких людей лучшим решением будет традиционное посещение офиса"