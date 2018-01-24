Первый "умный" магазин открылся в США
24.01.2018, 22:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый "умный" магазин запущен в эксплуатацию в США. Проект реализован самым крупным в мире интернет-ритейлером Amazon. Новый магазин работает в режиме оффлайн и не имеет привычных для такого вида торговых объектов продавцов и кассиров. Расчёт за все приобретённые в магазине товары происходит в тот момент, когда нагруженный покупками посетитель покидает магазин. Деньги снимаются с банковских карточек в автоматическом режиме.
Amazon Go – такое название получил уникальный торговый объект, находится в Сиэтле. Полная автоматизация магазина происходит благодаря оснащению его огромным количеством сенсоров и камер, в функции которых входит контроль за практически всеми действиями покупателей в отношении представленных на полках товаров. Осуществляющая управление "умная" система распознаёт с абсолютной точностью, какие именно продукты клиент забирает с собой, и какие, рассмотрев, кладёт назад на полку. Средства со счетов покупателя снимаются после того, как он покинул помещение.
Есть у нового магазина Amazon и некоторые ограничения: его услугами может пользоваться только тот покупатель, который зарегистрирован в сервисе Amazon. Хотя, на первый взгляд, Amazon Go ничем не отличается от стандартных супермаркетов ни внутри, ни снаружи, фактически организация торговли в нём совершенно иная. Возле входа и выхода с торгового объекта установлены турникеты с особыми датчиками. Покупатель прикладывает к ним свой смартфон – сначала для проведения идентификации, потом для оплаты купленного товара.
В Amazon считают, что открытие интеллектуальных магазинов полностью решит проблему очередей, которые часто образуются у касс обычных супермаркетов. Ожидание вызывает негативную реакцию у покупателей и плохо влияет на бизнес.
Amazon Go – такое название получил уникальный торговый объект, находится в Сиэтле. Полная автоматизация магазина происходит благодаря оснащению его огромным количеством сенсоров и камер, в функции которых входит контроль за практически всеми действиями покупателей в отношении представленных на полках товаров. Осуществляющая управление "умная" система распознаёт с абсолютной точностью, какие именно продукты клиент забирает с собой, и какие, рассмотрев, кладёт назад на полку. Средства со счетов покупателя снимаются после того, как он покинул помещение.
Есть у нового магазина Amazon и некоторые ограничения: его услугами может пользоваться только тот покупатель, который зарегистрирован в сервисе Amazon. Хотя, на первый взгляд, Amazon Go ничем не отличается от стандартных супермаркетов ни внутри, ни снаружи, фактически организация торговли в нём совершенно иная. Возле входа и выхода с торгового объекта установлены турникеты с особыми датчиками. Покупатель прикладывает к ним свой смартфон – сначала для проведения идентификации, потом для оплаты купленного товара.
В Amazon считают, что открытие интеллектуальных магазинов полностью решит проблему очередей, которые часто образуются у касс обычных супермаркетов. Ожидание вызывает негативную реакцию у покупателей и плохо влияет на бизнес.
Источник: Олимпстрой