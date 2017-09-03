ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На днях стал известен секрет монтажа солнечных крыш Tesla. Это произошло, благодаря получению патента инновационной разработкой. Ранее никаких сведений о принципах устройства крыши из солнечных элементов широкой общественности получать не удавалось.

Руководитель инновационной компании Tesla инженер Илон Маск ранее привлекал внимание потенциальных инвесторов и покупателей к разработке, рассказывая, что новая черепица с фотогальваническими элементами, выпускаемая Tesla – это высокотехнологичный продукт, в котором реализовано множество новых идей, однако никаких подробностей по этой теме не раскрывалось. После официальной публикации патентной заявки, завеса тайны над крышами Tesla немного поднялась, и многие нюансы разработки стали понятнее

Отметим, что компания Solar City подала заявку на патент ещё весной минувшего года. Это произошло в тем времена, когда пошли первые разговоры о слиянии компании Solar City с Tesla. Тогда, по всей вероятности, Илону Маску удалось поближе познакомиться с концепцией солнечной крыши, после чего он принял решение объединить технологии и производственные возможности двух фирм. В настоящее время права на патент на солнечные крыши принадлежат фирме Маска – Tesla.

Скажем больше, эти функциональные крыши уже стали устанавливать на дома ряда сотрудников. Это преимущественно счастливчики из высшего менеджмента компании Tesla. Кроме того, сторонние наблюдатели получили возможность узнать больше о конструкции солнечной черепицы.

Оказалось, что солнечные элементы крыш скрепляются специальным токопроводящим клеем, который реагирует на тепло. Между собой они соединены «лесенкой». Такая конструкция даёт возможность быстро скрепить черепицу без использования проводов. К тому же, заменить модули, которые вышли из строя, очень просто.