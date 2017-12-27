ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Росгеология изучит Хантайско-Северореченскую и Южно-Тунгусскую нефтеперспективные зоны и подготовит объекты под параметрическое бурение. Соответствующий государственный контракт заключен между холдингом и Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу. Исследования финансируются за счёт средств федерального бюджета.

Работы будут проводиться в Туруханском, Илимпейском, Дудинском, Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах Красноярского края на территории Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. Площадь изучаемого объекта - 116 638 км2, максимальная глубина исследований – 15 км, целевой интервал – 2-4 км.

Специалистам предстоит выполнить анализ и обработку комплекса ретроспективных геолого-геофизических материалов, в частности 3500 погонных км данных МОГТ, оцифровать данные каротажа, временные разрезы, результаты исследований потенциальных полей и электроразведки прошлых лет. После этого будут проведены полевые геофизические работы с использованием инновационной технологической базы, включающие сейсморазведку МОГТ-2D в объёме 950 погонных км, электроразведку МТЗ и ЗСБ (по 950 погонных км), геохимическую съемку (литогазогеохимические исследования) по подпочвенным отложениям вдоль профиля с шагом 500 м (950 погонных км), комплексные аэрогеофизические исследования (5950 погонных км). Далее будут интерпретированы потенциальные поля на основе современных инновационных технологий на площади 150 тыс. км2, выполнено бурение 2 колонковых скважин общей глубиной 3000 м, отбор керна - не менее 2400 погонных метров, произведено первичное геологическое описание, систематизация и транспортировка кернового материала к месту хранения.

Это позволит локализовать области распространения проницаемых коллекторов, изучить соотношения структурного плана рифейских и венд-палеозойских отложений с прогнозом коллекторов для обоснования нефтеперспективных зон и объектов в пределах Турухано-Норильской гряды и сопредельных территорий, построить модель ее осадочного чехла и зоны сочленения с Курейской синеклизой, уточнить местоположения проектируемых параметрических скважин Тынепская-215 и Хантайская-405. Также будет произведена оценка перспективы нефтегазоностности изучаемой территории.

Завершить реализацию проекта планируется до конца 2019г.