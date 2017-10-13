ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Росгеология проведет комплексные геофизические работы на Якутской площади с целью оценки её перспектив на нефть и газ и локализации прогнозных ресурсов углеводородов. Соответствующий государственный контракт заключён между холдингом и Управлением по недропользованию по Республике Саха. Проект финансируется за счёт средств федерального бюджета.

Изучаемый объект площадью 15 692 км2 расположен в Горном, Намском, Хангаласском улусах Якутии и на территории г. Якутска.

Холдингу предстоит изучить геологическое строение в зоне сочленения северо-западной части Северо-Алданской перспективной нефтегазоносной области и Вилюйской НГО. Максимальная глубина исследований составит 10 км, целевой интервал – 2-6 км. Специалисты уточнят структурные, сейсмофациальные, геоэлектрические, геохимические и геомагнитные характеристики разреза, создадут модель структурно-вещественного строения фундамента, выявят зоны развития коллекторов в нефтегазоносных комплексах осадочного чехла и оценят перспективы нефтегазоносности участка на основе комплексного анализа геолого-геофизических и геохимических данных.