ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Росгеология проведёт комплексные полевые геофизические работы с целью выявления нефтегазоперспективных участков на Новокубалахской площади. Соответствующий государственный контракт подписан между холдингом и Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу. Исследования финансируются за счёт средств федерального бюджета.

Объект расположен в Таймырском муниципальном районе Красноярского края. Целью реализации проекта является наращивание ресурсов углеводородного сырья и обоснование резерва участков недр под лицензирование в районе Балахнинского и Кубалахского валов.

Площадь изучаемого объекта составляет 41 811,8 км2. Максимальная глубина исследований – 15 км. Целевой интервал – 3-6 км.

Первоначально специалисты холдинга проведут сбор, анализ и обобщение ретроспективных геолого-геофизических данных по изученности данной территории. Затем выполнят топографо-геодезические работы, полевую сейсморазведку МОГТ-2D в соответствии с проектной сетью профилей и электроразведку МТЗ (по 2 600 погонных км). Впоследствии будет произведена обработка и комплексная интерпретация полученных результатов.

Данные исследования позволят изучить глубинное геологическое строение осадочного чехла Рассохинского, Курьинского и Балахнинского валов, Турку-Логатского, Боганидского и Жданихинского прогибов. Также будут детализированы данные по продуктивным уровням юрско-мелового осадочного чехла, выявлены новые антиклинальные и неантиклинальные объекты, перспективные на нефть и газ, прослежены зоны выклинивания проницаемых горизонтов юры и мела с целью поиска ловушек углеводородов стратиграфического типа. По итогам будет дана оценка перспектив нефтегазоносности территории и ресурсов нефти и газа по категории Дл, представлены рекомендации по дальнейшей геологоразведке и лицензированию отдельных участков.

Росгеология – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.