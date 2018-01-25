ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО «Северо-Западное ПГО» (входит в государственный холдинг Росгеология) завершило полевые геолого-съёмочные работы масштаба 1 : 200 000 на площади листа О-35-V на приграничной с Эстонией территории Ленинградской области, в пределах Кингисеппского, Ломоносовского и Волосовского районов. Изучался участок в 987 км2, был проведен сбор и камеральная обработка фондовых и полевых материалов для составления гидрогеологических карт. Проект был реализован согласноконтракту, заключенному с ФГБУ «Гидроспецгеология».

- Выполненные изотопные исследования позволили выявить в верхневендско-томмотском (ломоносовском) и межморенном московско-осташковском водоносных горизонтах пресные подземные воды возрастом более 500 лет, - рассказал управляющий директор АО "Росгеологиия" Олег Васин.

По итогу создана современная схема гидрогеологической стратификации, составлены карты: гидрогеологическая, гидрохимическая, защищённости основных водоносных горизонтов,использования питьевых и технических подземных вод. Уточнены условия формирования ресурсов, определено современное их состояние по количественным и качественным показателям.Выполнена оценка подземного притока в реки, как объективного количественного показателя, определяющего эксплуатационныезапасы. Гидрологические исследования позволили определить неоднородность подземного стока в реки, преимущественно согласованную со строением гидрогеологического разреза.

Выполнена оценка и составлена карта прогнозных ресурсов подземных вод по категории Р 2 , выделено четыре перспективныхучастка для постановки поисково-оценочных работ. Три из нихнаходятся восточнее и южнее порта Усть-Луга, а также в долине реки Луга, и являются перспективными для организации водоснабжения населённых пунктов, расположенных вдоль побережья Финского залива. Северо-восточнее города Кингисепп на Ижорском плато находится четвёртый участок, перспективный для водоснабжения населения Кингисеппского и Волосовского районов.

Геологическое задание выполнено и работы приняты заказчиком.