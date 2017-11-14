ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Петербургские геологи АО "Северо-Западного ПГО" (предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) завершили полевые работы на Куола-Панаярвинской площади. Исследования проводились в рамках государственного задания ФГБУ "ВСЕГЕИ" на 2017г. Предприятие Росгеологии выступало субподрядчиком.

Объект изучения занимает территорию в 1 018,9 км2 в Республике Карелия и Мурманской области.

"Все работы выполнены в соответствии с техническим заданием, - пояснил управляющий директор АО "Росгеология" Олег Васин. - По результатам будет составлен комплект современной геологической основы масштаба 1:200 000, включающий в себя окончательный отчёт и цифровые модели карт дочетвертичных и четвертичных образований, а также полезных ископаемых и закономерностей их размещения".

По итогам заказчику будут представлены характеристика участков, перспективных на выявление золотого и золото-уранового оруденения, и рекомендации по постановке поисковых работ в пределах Куолаярвинской структуры.

Завершить все исследования по объекту планируется до конца текущего года.

Росгеология – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.



Росгеология создана по Указу Президента Российской Федерации от 15 июля 2011 г. № 957 на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий России – "Центргеологии". 100% капитала Росгеологии находится в собственности государства.

Предприятия холдинга работают во всех восьми федеральных округах России. Росгеология включает в себя 53 предприятия, расположенных по всей территории страны.