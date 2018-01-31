ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи, подведомственном ФАНО России, разработали уникальную систему диагностики, которая поможет создавать индивидуальные рационы для каждого спортсмена. Персональное меню будет составляться с учётом особенностей организма, физической нагрузки и вида спортивной деятельности.

Метод основан на определении персональных энергозатрат, анализе антропометрических данных и показателей состава тела, клинических и биохимических показателей крови, гормонального статуса, генетических предрасположенностей организма, а также на пищевых предпочтениях спортсмена.

«В ходе проводимых исследований выяснилось, что индивидуальное меню не только благоприятно сказывается на здоровье спортсмена, но и существенно влияет на его результативность, в том числе повышает выносливость, физическую силу и когнитивные способности», - рассказал директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Дмитрий Никитюк.

В настоящее время исследования продолжаются, а также расширяется круг спортивных дисциплин.

Планируется, что к концу 2018 года совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России и Министерством спорта Российской Федерации будут выпущены официальные рекомендации для спортивных федераций, участвующих в проводимом исследовании.

В настоящее время уникальная система тестируется различными спортивными федерациями. В скором времени её планируют апробировать на российских единоборцах и фигуристах.