Сбербанк интегрировал биометрическую технологию в бонусную программу СПАСИБО от Сбербанка.

С 1 сентября Сбербанк запустил интересный проект: предложил родителям снять видеорассказ своего ребёнка о том, как он провёл лето, и загрузить ролик на сайт spasibozaleto.ru. С помощью специального биометрического алгоритма в полученных роликах анализируются эмоции. Каждое "проявление счастья" фиксируется и награждается подарком — бонусным "солнышком" СПАСИБО. За каждый ролик Сбербанк дарит от 200 до 700 "солнышек" СПАСИБО. Одно "солнышко" эквивалентно одному бонусу СПАСИБО.

Только за первую неделю проекта Сбербанк получил более одной тысячи роликов, включавших свыше 270 000 радостных эмоций. Начислено более 270 тысяч "солнышек" СПАСИБО. Проект завершится 17 сентября, полученные бонусы СПАСИБО будут начислены до конца месяца.

"Мы помогаем нашим клиентам сохранять самое ценное – и в проекте #СпасибоЗаЛето это воспоминания и счастливые эмоции детей о только что прошедших каникулах, — рассказал вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин, — А наше общее желание - дарить детям новые эмоции и впечатления, поэтому за участие в акции каждому ребёнку мы дарим Солнышки за проявления счастья, которые легко конвертируются в бонусы СПАСИБО. Родителям будет просто использовать их при покупке подарков для своего ребёнка: будь то новый гаджет или билет на детское мероприятие, который можно приобрести на сайте "Сбербанк Впечатления" за бонусы СПАСИБО".