Солнечная черепица Tesla устанавливается на крышах заказчиков
13.01.2018, 18:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первые заказчики солнечной черепицы Tesla уже могут порадоваться своим обновлённым энергоэффективным крышам. Уникальный кровельный материал, в первую очередь, начали укладывать на домах сотрудников компании Tesla. Уже сейчас известно, что стоимость одного квадратного метра черепицы, разработанной совместными усилиями Tesla и SolarCity, составляет около 220-ти долларов. Назвать такую цену дешёвой язык не повернётся. Тем не менее, представители Tesla готовы дать гарантию, что солнечная крыша не будет нуждаться в ремонте как минимум ближайшие тридцать лет. Отметим, что Илон Маск обещал для своей солнечной черепицы поставить весьма доступную цену.
По разным причинам поставка солнечных крыш Tesla откладывалась неоднократно. В основном, это связано с проблемами при поставке комплектующих. Наконец инновационная компания приступила к выполнению заказов клиентов, начав установку солнечной черепицы на крыши тех людей, которые внесли аванс за работы в сумме не менее одной тысячи долларов.
С целью выполнения необходимого объёма поставок и наращивания производственных мощностей, компания Tesla перебазировалась в штат Нью-Йорк из Калифорнии. Теперь вместо небольшой фабрики с мизерным штатом, работает полномасштабное производство, на котором элементы солнечной крыши собирают порядка пятисот сотрудников.
Предварительный заказ на солнечную черепицу был объявлен ещё весной минувшего года. Тогда владелец Tesla Илон Маск презентовал инновационную разработку. Стоит сказать, что уникальная черепица, внешне не отличающаяся от обычной, но способная генерировать электроэнергию, заинтересовала тогда многих. Этим обусловлено нетерпеливое ожидание экспертов новинки на массовом потребительском рынке.
По разным причинам поставка солнечных крыш Tesla откладывалась неоднократно. В основном, это связано с проблемами при поставке комплектующих. Наконец инновационная компания приступила к выполнению заказов клиентов, начав установку солнечной черепицы на крыши тех людей, которые внесли аванс за работы в сумме не менее одной тысячи долларов.
С целью выполнения необходимого объёма поставок и наращивания производственных мощностей, компания Tesla перебазировалась в штат Нью-Йорк из Калифорнии. Теперь вместо небольшой фабрики с мизерным штатом, работает полномасштабное производство, на котором элементы солнечной крыши собирают порядка пятисот сотрудников.
Предварительный заказ на солнечную черепицу был объявлен ещё весной минувшего года. Тогда владелец Tesla Илон Маск презентовал инновационную разработку. Стоит сказать, что уникальная черепица, внешне не отличающаяся от обычной, но способная генерировать электроэнергию, заинтересовала тогда многих. Этим обусловлено нетерпеливое ожидание экспертов новинки на массовом потребительском рынке.
Источник: Олимпстрой