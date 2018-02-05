Стартап Joby заявил о создании летающего такси с поворотными винтами
05.02.2018, 08:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Один из новичков на рынке летающих такси - стартап Joby заявил о создании новых уникальных машин, имеющих поворотные винты. Компания была создана в 2015 году и практически сразу же объявила о громком проекте - летательном аппарате, способном вертикально взлетать и садиться. За чуть более чем два года стартапу удалось привлечь в создание этого концепта свыше ста миллионов долларов. Инвестировать в летающее такси Joby согласились многие известные фирмы с мировым именем, в том числе Intel.
Как рассказывают разработчики, их летательный аппарат будет характеризоваться системой горизонтально направленных пропеллеров – собственной придумке инженеров Joby. Именно эти поворотные винты приведут устройство в движение. Ещё одним положительным моментом использования пропеллеров станет экономия энергии в полёте, так что батареи хватит надолго. Особая эффективность летательного аппарата обусловлена наличием у него крыльев, подобных тем, что есть у самолётов. На них находятся пропеллеры, которые переходят в вертикальное положение после взлёта.
Первый прототип уникального летательного аппарата будет скоро построен: собранных у инвесторов денег должно на это хватить. Сроки реализации проекта неизвестны. Некоторые эксперты считают, что летающее такси Joby с пропеллерами появится не раньше, чем через два года.
У стартапа Joby имеется немалое количество конкурентов, причём многие уже демонстрируют аналогичные разработки, которые успешно выполняют поставленные перед ними задачи. К таковым относится знаменитый Volocopter.
Как рассказывают разработчики, их летательный аппарат будет характеризоваться системой горизонтально направленных пропеллеров – собственной придумке инженеров Joby. Именно эти поворотные винты приведут устройство в движение. Ещё одним положительным моментом использования пропеллеров станет экономия энергии в полёте, так что батареи хватит надолго. Особая эффективность летательного аппарата обусловлена наличием у него крыльев, подобных тем, что есть у самолётов. На них находятся пропеллеры, которые переходят в вертикальное положение после взлёта.
Первый прототип уникального летательного аппарата будет скоро построен: собранных у инвесторов денег должно на это хватить. Сроки реализации проекта неизвестны. Некоторые эксперты считают, что летающее такси Joby с пропеллерами появится не раньше, чем через два года.
У стартапа Joby имеется немалое количество конкурентов, причём многие уже демонстрируют аналогичные разработки, которые успешно выполняют поставленные перед ними задачи. К таковым относится знаменитый Volocopter.
Источник: ГК Олимпстрой