ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В процессе развития зелёных источников энергии возникает немало проблем, которые приходится решать энтузиастам "чистой" энергетики. В числе прочего, речь идёт о проблемах в организации хранения добываемой из ВИЭ энергии. Недавно стало известно, что энтузиастам-исследователям удалось разработать первую нетоксичную батарею, которая сможет хранить возобновляемую энергию.

Инженеры изобрели накопители энергии, производимые из широко распространённых материалов. Указанные аккумуляторы работают с использованием солёной воды. Их можно применять с успехом в процессе хранения возобновляемой энергии.

Инновационное изобретение американской стартап-компании Aquion Energy получило название AHI (Aqueous Hybrid Ion). Отметим, что исследовательскую компанию основал известный профессор Джей Витэйкр, работающий при университете Карнеги-Меллона.

Презентуя свою разработку, он совершил невероятную вещь: желая продемонстрировать абсолютную безопасность своего аккумулятора, профессор прилюдно съел кусочек электрода.

Уникальная технология Аqueous Hybrid Iоn, по которой изготавливается эта батарея, вполне применима в самых разных сферах деятельности. К примеру, эти аккумуляторы могут использоваться как стационарное решение для накопления энергии в домашних условиях в жилищах, которые оборудованы солнечными панелями и/или ветровыми генераторами.