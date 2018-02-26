ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Гетмобит» представила на международной выставке Mobile World Congress в Барселоне новое устройство GM-Box, разработанное в концепции «умное» рабочее место, которое узнает пользователя по мобильному телефону или отпечатку пальца, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«GM-Box разработан в концепции smart workspace, отвечает всем современным требованиям по безопасности и обустройству автоматизированных рабочих мест в корпорациях и госучреждениях. За счет деперсонализации устройство обеспечивает максимальную мобильность сотрудников», – говорится в сообщении.

GM-Box – многофункциональное решение, разработанное в концепции «все в одном», которое работает со смартфоном любой марки. Подключив к GM-Box монитор, мышку и клавиатуру, пользователь получает полноценное рабочее пространство с доступом к виртуальному рабочему столу, выходом в интернет или доступом к корпоративной сети, отмечается в материале.

Устройство использует операционную систему из корпоративного облака, при этом компании или ведомства могут использовать любые экосистемы Windows или Linux. Кроме того, устройство поддерживает гибкие сценарии подключения к сети – Ethernet, Wi-Fi, 3G/4G модем, позволяет безопасно подключаться к IP-телефонии, совершать аудио- и видео-звонки, конференц-коллы. Решение позволяет как минимизировать затраты компаний на обустройство рабочих мест, так и организовать безопасную удаленную работу сотрудников, поясняется в пресс-релизе.

Авторизация может производиться несколькими способами на выбор: автоматически при помощи мобильного телефона, по коду-паролю, отпечатку пальца или с использованием токена. Сотрудник может работать за любым GM-Box, войдя в свою учетную запись и получив моментальный доступ к своему виртуальному рабочему столу, где есть все его документы и привычные настройки, уточняется в сообщении.

На данный момент выпущены полнофункциональные опытные образцы, которые используются в более чем 15 пилотных проектах в компаниях и государственных ведомствах в России. Возможность получить такое устройство станет реальной уже в 2018 году. Промышленное производство устройства начнется в мае, старт поставок в России намечен на август, а в странах ЕС – на осень этого года, добавляется в материале.