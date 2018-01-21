ОРЕАНДА-НОВОСТИ Уникальное культовое сооружение было построено в американском штате Арканзас. Внеконфессиональная часовня является украшением городка Эврика-Спрингс и центром притяжения туристов.

Спроектировал Часовню Тернового Венца известный американский архитектор E. Fay Jones (Э. Фей Джонс) почти сорок лет назад, однако именно сейчас она выглядит «трендово», свежо и очень современно. Дело в том, что здание часовни является «органическим». Оно построено исключительно с применением натуральных материалов, причём полностью местного происхождения. В строительстве были использованы деревья, растущие в северо-западной части штата Арканзас. Кроме того, продуманные особенности конструкции позволяют часовне отлично вписаться в окружающую среду, став по сути её частью.

Специалисты называют Часовню Тернового Венца ярчайшим примером «органической архитектуры», однако обычных людей она привлекает, прежде всего, своим внешним видом. Так, в здании имеется 425 окон. Такого количества светопрозрачных конструкций хватает для того, чтобы в дневное время внутреннее пространство часовни было максимально насыщено естественным светом. Впрочем, исходя из назначения здания, в нём предусмотрено немалое количество светильников.

Важной особенностью культового здания является внеконфессиональность. Здесь могут повенчаться люди, относящие себя к любой религиозной организации.

Десять лет назад Часовня Тернового Венца получила престижнейшую премию The Twenty-five Year Award («Четвертьвековая награда»). Её творению Фей Джонса вручил Американский институт архитектуры. Награда подтвердила, что данный архитектурный объект смог выдержать испытание временем (четверть века), причём полностью сохранил свою функциональность.