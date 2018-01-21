В Арканзасе построили уникальную часовню
21.01.2018, 11:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Уникальное культовое сооружение было построено в американском штате Арканзас. Внеконфессиональная часовня является украшением городка Эврика-Спрингс и центром притяжения туристов.
Спроектировал Часовню Тернового Венца известный американский архитектор E. Fay Jones (Э. Фей Джонс) почти сорок лет назад, однако именно сейчас она выглядит «трендово», свежо и очень современно. Дело в том, что здание часовни является «органическим». Оно построено исключительно с применением натуральных материалов, причём полностью местного происхождения. В строительстве были использованы деревья, растущие в северо-западной части штата Арканзас. Кроме того, продуманные особенности конструкции позволяют часовне отлично вписаться в окружающую среду, став по сути её частью.
Специалисты называют Часовню Тернового Венца ярчайшим примером «органической архитектуры», однако обычных людей она привлекает, прежде всего, своим внешним видом. Так, в здании имеется 425 окон. Такого количества светопрозрачных конструкций хватает для того, чтобы в дневное время внутреннее пространство часовни было максимально насыщено естественным светом. Впрочем, исходя из назначения здания, в нём предусмотрено немалое количество светильников.
Важной особенностью культового здания является внеконфессиональность. Здесь могут повенчаться люди, относящие себя к любой религиозной организации.
Десять лет назад Часовня Тернового Венца получила престижнейшую премию The Twenty-five Year Award («Четвертьвековая награда»). Её творению Фей Джонса вручил Американский институт архитектуры. Награда подтвердила, что данный архитектурный объект смог выдержать испытание временем (четверть века), причём полностью сохранил свою функциональность.
Спроектировал Часовню Тернового Венца известный американский архитектор E. Fay Jones (Э. Фей Джонс) почти сорок лет назад, однако именно сейчас она выглядит «трендово», свежо и очень современно. Дело в том, что здание часовни является «органическим». Оно построено исключительно с применением натуральных материалов, причём полностью местного происхождения. В строительстве были использованы деревья, растущие в северо-западной части штата Арканзас. Кроме того, продуманные особенности конструкции позволяют часовне отлично вписаться в окружающую среду, став по сути её частью.
Специалисты называют Часовню Тернового Венца ярчайшим примером «органической архитектуры», однако обычных людей она привлекает, прежде всего, своим внешним видом. Так, в здании имеется 425 окон. Такого количества светопрозрачных конструкций хватает для того, чтобы в дневное время внутреннее пространство часовни было максимально насыщено естественным светом. Впрочем, исходя из назначения здания, в нём предусмотрено немалое количество светильников.
Важной особенностью культового здания является внеконфессиональность. Здесь могут повенчаться люди, относящие себя к любой религиозной организации.
Десять лет назад Часовня Тернового Венца получила престижнейшую премию The Twenty-five Year Award («Четвертьвековая награда»). Её творению Фей Джонса вручил Американский институт архитектуры. Награда подтвердила, что данный архитектурный объект смог выдержать испытание временем (четверть века), причём полностью сохранил свою функциональность.
Источник: http://sc-os.ru