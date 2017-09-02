В Московской области состоялся первый полёт летающего мотоцикла
02.09.2017, 23:03
HoverBike S3 – это разработка российских инженеров из компании ООО «Яхнич Мотоспорт» (HoverSurf). Проект HoverSurf поддерживает Внешэкономбанк.
По словам Сергея Горькова, председатель ВЭБа: "Устройство похоже на мотоцикл, но на самом деле это, скорее, прототип платформы, на которой может быть построено множество транспортных средств. Его будущее многогранно, есть возможность создания целого семейства различных средств передвижения и перевозки. Что это может быть?
Во-первых, это может быть перевозка людей. Сегодня вы видели, человек совершил небольшой полёт, но уже сейчас возможен полёт на несколько десятков километров. Развитие и облегчение устройства композитными материалами, специальными батареями позволит совершать полёты на более далёкие расстояния.
Во-вторых, это доставка грузов. Машина может быть беспилотной, довозить грузы как коптеры и дроны, которые мы сегодня видим. Тяжёлый дрон, который может везти до 90 кг, это достаточно большая нагрузка. В России его можно использовать, например, для Крайнего Севера, где осуществляется доставка грузов на вертолёте, это довольно дорого, но вполне может быть использовано в будущем.
Мы увидели один из первых прототипов в мире, всего сделано 4 прототипа. Сделал Google, сделали китайцы, сделали европейцы. В той или иной степени конструкция у них отличается. Важно, что в России появился такой прототип, что его можно развивать.
Будет ли он в рознице, пока сложно сказать, потому что до розницы ещё достаточно долгий путь. Для него пока нет никакого регулирования. Представьте, будет стоять пост ДПС, и машина перелетит через него. Для выхода в розницу нам придётся пройти путь и по безопасности, и по дальности и скорости полёта, и по регулированию".
По оценкам разработчиков, HoverBike будет стоить порядка $90 тыс.
Источник: http://veb.ru