В Венгрии открыли "солнечный" тротуар
10.02.2018, 15:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Стартап-компания Platio, работающая в Будапеште, заявила о создании уникальной модульной фотоэлектрической панели, которую можно использовать для строительства тротуаров. Это даст возможность генерировать энергию солнца и использовать её для удовлетворения потребностей местной инфраструктуры.
Система Platio – такое название получила разработка венгерских инженеров, предназначена для превращения пешеходных дорожек, площадей, проезжей части дорог, парковочных пространств в источники альтернативной энергии. Все эти элементы города, по мнению специалистов Platio, должны не только служить по своему прямому назначению, но и выступать в другом качестве, т.е. быть генераторами необходимого электричества.
Дорожная система от будапештского стартапа не является голой концепцией. На сегодня инженеры уже презентовали миру ряд тестовых участков. Общая площадь одного из них составляет всего 4,7 квадратных метров. Конструктивно энергосистема представляет солнечные панели, встроенные в тротуар. Уникальное дорожное покрытие уложено рядом со станцией по зарядке электрических автомобилей, принадлежащей логистической фирме Prologis Рark Budapest-Harbour. Пока что проект трудно назвать масштабным. Это скорее пилотный запуск. Мощность тротуарной энергетической системы – 720Вт. Она заряжает электрокары, а когда этого не нужно, отдаёт электричество в находящееся неподалёку офисное здание.
В компании Platio заявляют, что их проект позволяет наглядно продемонстрировать высокий потенциал использования обычных дорог и тротуаров в качестве эффективных генерирующих объектов, дающих людям "зелёное" электричество. Особенно важно, что это система ни в чём не вредит окружающему миру, и практически не занимает площадей в городе, которых традиционно не хватает.
Система Platio – такое название получила разработка венгерских инженеров, предназначена для превращения пешеходных дорожек, площадей, проезжей части дорог, парковочных пространств в источники альтернативной энергии. Все эти элементы города, по мнению специалистов Platio, должны не только служить по своему прямому назначению, но и выступать в другом качестве, т.е. быть генераторами необходимого электричества.
Дорожная система от будапештского стартапа не является голой концепцией. На сегодня инженеры уже презентовали миру ряд тестовых участков. Общая площадь одного из них составляет всего 4,7 квадратных метров. Конструктивно энергосистема представляет солнечные панели, встроенные в тротуар. Уникальное дорожное покрытие уложено рядом со станцией по зарядке электрических автомобилей, принадлежащей логистической фирме Prologis Рark Budapest-Harbour. Пока что проект трудно назвать масштабным. Это скорее пилотный запуск. Мощность тротуарной энергетической системы – 720Вт. Она заряжает электрокары, а когда этого не нужно, отдаёт электричество в находящееся неподалёку офисное здание.
В компании Platio заявляют, что их проект позволяет наглядно продемонстрировать высокий потенциал использования обычных дорог и тротуаров в качестве эффективных генерирующих объектов, дающих людям "зелёное" электричество. Особенно важно, что это система ни в чём не вредит окружающему миру, и практически не занимает площадей в городе, которых традиционно не хватает.
Источник: Олимпстрой