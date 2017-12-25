В Южном федеральном округе откроется первая Академия Huawei
25.12.2017, 09:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 декабря 2017 года в Москве подписано соглашение о создании в Северо-Кавказском филиале подведомственного Россвязи Московского технического университета связи и информатики (СКФ МТУСИ) «Информационно-коммуникационной технологической Академии Хуавэй».
В церемонии подписания, которая состоялась в концертном зале МТУСИ, приняли участие директор по сервису департамента по работе с корпоративными клиентами Huawei Enterprise Business Group в России Гэн Вэньфэн и директор СКФ МТУСИ Александр Манин.
На церемонии присутствовали заместитель руководителя Федерального агентства связи Роман Шередин и ректор МТУСИ Сергей Ерохин.
Соглашение направлено на реализацию образовательной программы сотрудничества в сфере ИКТ для опережающей профессиональной подготовки студентов и аспирантов.
Сотрудничество предусматривает обучение студентов СКФ МТУСИ по программе «Маршрутизация и коммутация HCNA». Вуз получит возможность изучения новейших технологий с помощью доступа к учебным ресурсам Huawei e-learning и симуляторам оборудования Huawei. Студенты университета смогут получать ваучеры на сдачу международных экзаменов с дальнейшим получением сертификата от Huawei.
Г-н Гэн Вэньфэн отметил, что создание ИКТ академии является частью образовательной стратегии Хуавэй.
Директор СКФ МТУСИ выразил благодарность компании Huawei за сотрудничество в сфере образования и подчеркнул: «Создание «ИКТ Академии Хуавэй» является важным событием в жизни университета и Южного федерального округа, которое будет способствовать подготовке первоклассных специалистов в области инфокоммуникаций, конкурентоспособных на рынке труда».
В церемонии подписания, которая состоялась в концертном зале МТУСИ, приняли участие директор по сервису департамента по работе с корпоративными клиентами Huawei Enterprise Business Group в России Гэн Вэньфэн и директор СКФ МТУСИ Александр Манин.
На церемонии присутствовали заместитель руководителя Федерального агентства связи Роман Шередин и ректор МТУСИ Сергей Ерохин.
Соглашение направлено на реализацию образовательной программы сотрудничества в сфере ИКТ для опережающей профессиональной подготовки студентов и аспирантов.
Сотрудничество предусматривает обучение студентов СКФ МТУСИ по программе «Маршрутизация и коммутация HCNA». Вуз получит возможность изучения новейших технологий с помощью доступа к учебным ресурсам Huawei e-learning и симуляторам оборудования Huawei. Студенты университета смогут получать ваучеры на сдачу международных экзаменов с дальнейшим получением сертификата от Huawei.
Г-н Гэн Вэньфэн отметил, что создание ИКТ академии является частью образовательной стратегии Хуавэй.
Директор СКФ МТУСИ выразил благодарность компании Huawei за сотрудничество в сфере образования и подчеркнул: «Создание «ИКТ Академии Хуавэй» является важным событием в жизни университета и Южного федерального округа, которое будет способствовать подготовке первоклассных специалистов в области инфокоммуникаций, конкурентоспособных на рынке труда».
Источник: Россвязь