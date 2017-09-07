ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с ухудшением погодных условий на территориях ряда регионов Приволжского и Центрального федеральных округов – сильным ветром, ливневыми дождями - в филиалах ПАО "МРСК Центра и Приволжья" введён режим повышенной готовности.

В энергокомпании усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов, мобилизован оперативно-ремонтный персонал филиалов. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

К оперативному реагированию в филиалах энергокомпании готовы 1169 бригад (5768 человек, 1947 единиц техники), в том числе 94 мобильных подразделения. Также в распоряжении филиалов находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам регионов. В случае необходимости к восстановительным работам будут привлечены ремонтные бригады из филиалов МРСК Центра.