16.04.2018, 21:39
Высокоскоростная линия Hyperloop появится во Франции
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фирма HTT (Hyperloop Transportation Technologies) приступила к строительству во Франции высокоскоростной линии Hyperloop. Тестовая система будет состоять из двух линий, предназначенных для грузопассажирских перевозок. В ближайшее время предполагается построить первую линию, которая возможно будет запущена уже в текущем году.
Представители Hyperlоop Transportation Technologies заявили о том, что во французский город Тулузу поступила первая партия трубной продукции, необходимой для строительства высокоскоростной линий. Тестовую систему будут строить из труб с внутренним диаметром около четырёх метров. Такие параметры оптимальны как для организации пассажирских перевозок, так и для транспортировки грузовых контейнеров.
Первая фаза строительства – это сбор линии общей протяженностью в 320 метров. Эксплуатацию Hyperloop планируют начать уже до конца текущего года. На протяжении следующего года компания HTT собирается завершить второй участок длиной в один километр. Линию подвесят на высоту в 5,8 метра, установив на специальные опоры.
Нынешним летом начнутся испытания полнофункциональной пассажирской капсулы на объекте. В настоящий момент её тестируют специалисты компании Carbures (Испания). Вместимость скоростного вагона – от 28 до сорока мест. Как ожидают разработчики проекта, капсула сможет разогнаться до скорости в 1223 километров в час.
Как известно, создание скоростной системы Hyperloop не является прерогативой одной только фирмы HTT. Так, компания Virgin Hyperlоop One уже около года тестирует собственную линию. Диаметр их трубы не превышает 3,3 метра, что слишком мало по мнению специалистов, и скорее годится для демонстрации возможностей, чем для практического применения.
Представители Hyperlоop Transportation Technologies заявили о том, что во французский город Тулузу поступила первая партия трубной продукции, необходимой для строительства высокоскоростной линий. Тестовую систему будут строить из труб с внутренним диаметром около четырёх метров. Такие параметры оптимальны как для организации пассажирских перевозок, так и для транспортировки грузовых контейнеров.
Первая фаза строительства – это сбор линии общей протяженностью в 320 метров. Эксплуатацию Hyperloop планируют начать уже до конца текущего года. На протяжении следующего года компания HTT собирается завершить второй участок длиной в один километр. Линию подвесят на высоту в 5,8 метра, установив на специальные опоры.
Нынешним летом начнутся испытания полнофункциональной пассажирской капсулы на объекте. В настоящий момент её тестируют специалисты компании Carbures (Испания). Вместимость скоростного вагона – от 28 до сорока мест. Как ожидают разработчики проекта, капсула сможет разогнаться до скорости в 1223 километров в час.
Как известно, создание скоростной системы Hyperloop не является прерогативой одной только фирмы HTT. Так, компания Virgin Hyperlоop One уже около года тестирует собственную линию. Диаметр их трубы не превышает 3,3 метра, что слишком мало по мнению специалистов, и скорее годится для демонстрации возможностей, чем для практического применения.
Источник: Олимпстрой