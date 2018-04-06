ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За последние 70 лет средняя продолжительность жизни в мире увеличилась на 23 года. Однако многие проблемы в сфере медицины все ещё не решены. Почти половина всего населения мира не имеет возможности обратиться к врачу. Многие люди не имеют медицинской страховки, и зачастую услуги доктора им не по карману. Такие данные опубликовала ВОЗ накануне Всемирного дня здоровья.



В настоящее время численность мирового населения составляет 7,6 миллиарда человек. Количество жителей планеты, несмотря на низкую рождаемость, будет расти в среднем на 83 миллиона в год. Уже к 2030 году в мире будет на миллиард человек больше, отчасти, за счёт увеличения средней продолжительности жизни. Примерно через 80 лет в мире будет в семь раз больше людей старше 80 лет, чем сегодня.