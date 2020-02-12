ИА «Ореанда-Новости».На проходившем в Сингапуре авиасалоне во вторник, 11 февраля, была представлена новая модель самолёта от Airbus. Это «зеленый летающий корабль» будущего.

Новая модель самолёта сконструирована с основной целью – сократить расход топлива и уменьшить вредные для окружающей среды выбросы в атмосферу. Совмещенные корпус и крылья делают конструкцию более обтекаемой, что значительно сокращает сопротивление во время полёта, положительно сказывается на объёмах используемого топлива. Планируется, что они сократятся почти на 20%.

Радует и дизайн. Многие пользователи сети заметили, что такой самолёт органично смотрелся бы в очередной части франшизы «Звездные войны».

Новая модель получила название Maveric. Первые испытания уже успешно прошли. В июне прошлого года во Франции самолёт совершил первый полёт.