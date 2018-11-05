ИА «Ореанда-Новости» Китайский технический гигант Alibaba заявил, что создал инструмент искусственного интеллекта, способный производить 20 000 строк текста за одну секунду.

Копирайтер AI - так назвали новое изобретение. По неясным причинам зарегистрировано оно было на дочернюю фирму Алибабы - Alimama.

Как и в случае с дизайном, копирайтинг включает определённую степень повторяющейся, малоценной работы, которая может быть сделана более эффективной. Нередко мы встречаемся с ситуацией, когда один и тот же продукт должен иметь несколько различных описаний, различных между собой, но не искажающих основной смысл.

Создание автоматизированного наборщика текста значительно изменит весь принцип работы копирайтеров.

Но создание столь исполнительной машины несёт в себе не только положительные явления, но и угрозу увеличения безработицы. Человек не способен быть столь же работоспособным, как Копирайтер AI, и поддерживать заданный скоростной уровень синтеза текста.

Попытку объяснить роль людей после того, как AI вошел в пользование, предприняла Кристина Лу, главный маркетолог Alimama. Она считает беспокойство о потере значимости людей на рабочих местах копирайтеров беспочвенным, ведь ни одна машина не сможет заменить творческую мысль человека.

Введение в эксплуатацию Копирайтера AI должно лишь существенно снизить нагрузку на копирайтеров, забрав на себя рутинные обязанности и освободив работникам больше времени для творчества.

До сих пор этот инструмент использовался в основном на сайтах Alibaba, Tmall и Taobao, где, по словам компании, «он использует технологии глубокого обучения и естественного языка, изучая миллионы высококачественных существующих образцов для создания копии для продуктов».

Сейчас новый продукт Алибаба постепенно захватывает рынок Китая, грозясь выйти на всемирную арену. Впрочем, новые технологии, особенно связанные с заменой человеческого ресурса, внедряются в производство медленно и неохотно. Что касается российского рынка, неизвестно, будет ли Копирайтер AI столь же востребованным, каким он оказался в Китае.