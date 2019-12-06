ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из США заявили о противораковых свойствах аспирина.

Исследование Национальных институтов здравоохранения США помогло обнаружить в аспирине новые полезные свойства. При приёме небольших доз препарата увеличиваются шансы победы над раком. Результаты исследования опубликованы на JAMA Network.

Исследователи проанализировали данные о более 140 тысячах граждан США. Выяснилось, что у тех, кто употреблял аспирин от 1 до 3 раз в неделю, смертность от онкологии была значительно ниже.

Однако, исследователи заметили соблюдение закономерности лишь у тех, чей вес соответствует норме. Испытуемые с весом, который находится ниже или выше нормы, под положительный эффект аспирина не попали.

Также исследователи подметили необходимость дальнейших исследований, чтобы установить связь и проверить эффективность аспирина как средства для предупреждения онкологических заболеваний.