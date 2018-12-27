ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Стэнфордского университета (Калифорния, США) провели исследование, в результате которого открыли, что влияние антибиотиков на кишечную флору сохраняется длительное время - до полугода. Об этом пишет издание The New York Times.

В среду, 26 декабря, газета The New York Times сообщила о результатах исследования, полученных учёными из Стэнфордского университета. Эксперты утверждают, что антибиотик, принятый внутрь, оказывает влияние на кишечную флору в лучшем случае - только месяц, в худшем - до полугода.

В эксперименте участвовали 900 тысяч мужчин и женщин, которые принимали антибактериальный препарат ципрофлоксацин, широко распространённый в аптеках и нередко назначаемый врачами. Учёные получили у испытуемых генетические образцы и проанализировали этот материал. Им удалось выяснить, что микробиом - то есть кишечная флора, состоящая из бактерий и других микроорганизмов - восстанавливается самостоятельно через 4 недели после окончания приёма ципрофлоксацина. Но в некоторых случаях последствия лечения антибиотиком были довольно долгосрочными. Отдельные разновидности бактерий не зарождались в кишечнике ещё 6 месяцев после окончания приёма препарата.

Учёные отмечают, что после применения антибиотиков в организме может появиться новый микробиом, отличающийся стабильностью. Но в то же время они признают, что последствия подобных изменений пока не изучены в полной мере. Так, издание The New York Times напомнило читателям, что в 2016 году в США проводились исследования детского организма после приёма антибиотиков. Помимо изменения состава кишечной флоры, были зарегистрированы случаи ослабления иммунной системы, также было выявлено усиление предрасположенности к развитию ожирения и даже астмы.

Специалисты американских национальных институтов здравоохранения планируют исследовать воздействие антибиотиков и в дальнейшем - как на вредоносные микроорганизмы, так и на полезные для организма бактерии. Эксперты уже прорабатывают методику анализа генетического материала для оценки последствий приёма антибактериальных препаратов.