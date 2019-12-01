Разработкой занимались научные сотрудники Массачусетского технологического института. Устройство представляет собой два тонких электродных листа, которые способны гнуться.. Когда устройство насыщается, оно автоматически переходит в режим разрядки. Новинка не требует подзарядки, так как самостоятельно заряжается при помощи возобновляемых источников.Учёные уверены, что устройство способно работать не только вблизи заводов, где выброс большой, но и на других территориях с меньшим количеством диоксида углерода.