01.12.2019, 22:36
Американские учёные изобрели новое устройство для поглощения вредного дыма от заводов
ИА «Ореанда-Новости».Американские учёные изобрели новое устройство для поглощения вредного дыма от заводов, сообщает издательство «Дни24».
Разработкой занимались научные сотрудники Массачусетского технологического института. Устройство представляет собой два тонких электродных листа, которые способны гнуться. Разработка способна вступать в реакцию с углекислым газом и интегрировать его в электрод. Когда устройство насыщается, оно автоматически переходит в режим разрядки. Новинка не требует подзарядки, так как самостоятельно заряжается при помощи возобновляемых источников.
Учёные уверены, что устройство способно работать не только вблизи заводов, где выброс большой, но и на других территориях с меньшим количеством диоксида углерода.
Разработкой занимались научные сотрудники Массачусетского технологического института. Устройство представляет собой два тонких электродных листа, которые способны гнуться. Разработка способна вступать в реакцию с углекислым газом и интегрировать его в электрод. Когда устройство насыщается, оно автоматически переходит в режим разрядки. Новинка не требует подзарядки, так как самостоятельно заряжается при помощи возобновляемых источников.
Учёные уверены, что устройство способно работать не только вблизи заводов, где выброс большой, но и на других территориях с меньшим количеством диоксида углерода.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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