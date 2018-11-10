ИА «Ореанда-Новости» На ежегодной встрече Общества нейронауки в штате Калифорнии были представлены результаты исследования человеческого мозга. Внимание учёных привлекли бактерии, которые, согласно теории, могли проникнуть в ткань из кишечника.

Мы знаем, что микробы в кишечнике оказывают сильное воздействие на наше здоровье. Мозг — это защищённая от содержимого кровотока среда сетью клеток, которые окружают кровеносные сосуды. Бактерии и вирусы, которые могут проникнуть через этот гематоэнцефалический барьер, могут вызвать опасное для жизни воспаление. Некоторые исследования показали, что отдалённые микробы - те, кто живет в нашей кишке, - могут влиять на настроение и поведение и даже на риск неврологических заболеваний, но косвенными средствами. Например, нарушение баланса микробиомов кишечника может увеличить производство белка-изгоя, вызывающего болезнь Паркинсона, если он перемещается по нерву, соединяющий кишечник с мозгом.

Розалинда Робертс, нейроанатомист из Университета Алабамы в Бирмингеме (UAB), рассказала коллегам о результатах исследования, согласно которым открываются неожиданно близкие отношения между микробами и мозгом .

Её лаборатория ищет различия между здоровыми людьми и людьми с шизофренией, исследуя кусочки мозговой ткани, сохранённые в течение нескольких часов после смерти. Около 5 лет назад нейробиолог Кортни Уокер, а потом и его лаборантка - Розалинда Робертс, увлеклись неопознанными стержнеобразными объектами, которые проявились в мелко детализированных изображениях кусочков, захваченных электронным микроскопом.

Розалинда Робертс отметила: «Уокер видел их, ещё будучи лаборанткой, но я их просто игнорировала, потому что считала, что мы ищем что-то другое».

Но Уокер был настойчив, и Робертс начала консультироваться с коллегами из UAB. В этом году одни бактериолог рассказал ей неожиданные новости: эти стержнеобразные объекты были бактериями. После такого заявления команда Робертс решила более тщательно изучить материал и обнаружила бактерии практически в каждом мозге, который они обследовали.

Секвенирование РНК показало, что большинство бактерий были из трех групп, живущих в кишечнике: Firmicutes, Proteobacteria и Bacteroidetes.

Робертс не знает, как эти бактерии могли попасть в мозг. Они, возможно, перешли по кровеносным сосудам, или по нервам из кишечника, или даже через нос.

Исходя из имеющихся данных, невозможно сделать вывод, насколько вредны или полезны эти бактерий. Учёные не нашли признаков воспаления, чтобы предположить, что они причиняют вред, но еще не определили, влияет ли количество и систематика попадания данных микроорганизмов в мозг на возникновений шизофрении.

Единственное, что удивило учёных, — это предпочтения в расселении у этих бактерий. Оказалось, что они населяют звездообразные клетки, называемые астроцитомы, которые взаимодействуют с нейронами и поддерживают их. В частности, микробы сгруппированы внутри и вокруг концов астроцитомов, которые окружают кровеносные сосуды в гематоэнцефалическом барьере. Большое количество было обнаружено и вокруг длинных проекций нейронов, которые покрыты жирным веществом, называемым миелином. Робертс не может объяснить эти особенности, но задается вопросом, участвуют ли бактерии в переработке жиров и сахаров в этих клетках мозга.