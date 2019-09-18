Этот овощ был назван также самым полезным из всех овощей.

Речь идёт о тыкве. В результате долгих проведённых исследований американские учёные сделали вывод о том, что любители этого овоща дольше остаются молодыми. Причина этого заключается в том, что в составе тыквы содержится большое количество витаминов групп А и Е. Именно они отвечают за поддержание эластичности и упругости кожи. Если организм человека получает эти группы витаминов в недостаточном количестве, то его кожа быстро покрывается ранними морщинами. Кроме того, в тыкве присутствует большая концентрация витамина С, дефицит которого может вызвать неровности на коже, тусклые волосы и ломкость ногтей. В тыкве содержатся витамины D, PP, T и К. Витамин К редко встречается в составе других овощей, однако, в тыкве он содержится в избытке. Содержание этого витамина в организме крайне важно, так как он регулирует процесс свёртывания крови.

Помимо вышеперечисленных полезных качеств, регулярное употребление тыквы поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний мочеполовой системы. Тыкву назвали рекордсменом по концентрации в своём составе микроэлементов и витаминов, которые могут, в свою очередь, нормализовать процесс сна, снять признаки усталости и стресса, а также улучшить психоэмоциональное состояние человека.

Тыква относится к роду травянистых растений семейства Тыквенные. Однако, под словом «тыква» в России обычно понимаются такие виды как «тыква обыкновенная» и «тыква гигантская». Этот овощ широко распространён, его культивируют как пищевое и кормовое растение.