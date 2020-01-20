20.01.2020, 08:30
Американские учёные проинформировали о простом способе сохранить здоровье
ИА «Ореанда-Новости». Американским ученым, работающим в Университете штата Пенсильвания, удалось выяснить, что развитию полезных для кишечника бактерий способствуют грецкие орехи. Они заявили, что грецкие орехи могут быть полезны для сердца. Об исследовании американских учёных рассказано в материале MedicalXpress.
В исследовании участвовали 42 человека, имеющие избыточную массу тела, и страдающие от ожирения. До того, как эксперимент был начат, его участниками соблюдалась диета с большим количеством углеводов и жиров. После этого их по принципу случайности распределили в зависимости от нового рациона питания на три группы.
В первой группе вредные жиры заменили грецкими орехами. Во второй группе жиры заменили на полиненасыщенные жирные кислоты без грецких орехов. В третьей группе жиры были заменены олеиновой жирной кислотой без использования грецких орехов.
В течение нескольких недель добровольцы следовали предложенным диетам. Выяснилось, что грецкие орехи оказывали влияние на рост полезных кишечных бактерий. Также, у тех, кто употреблял в ходе эксперимента грецкие орехи, увеличилось содержание бактерии, которую связывают с улучшением кровяного давления. Также выяснилось, что употребление грецких орехов может снизить артериальное давление.
Для двух других диет, которым следовали участники эксперимента, никакой связи между тем, что произошли изменения в составе бактерий и уменьшением заболеваний сердца выявлено не было.
В исследовании участвовали 42 человека, имеющие избыточную массу тела, и страдающие от ожирения. До того, как эксперимент был начат, его участниками соблюдалась диета с большим количеством углеводов и жиров. После этого их по принципу случайности распределили в зависимости от нового рациона питания на три группы.
В первой группе вредные жиры заменили грецкими орехами. Во второй группе жиры заменили на полиненасыщенные жирные кислоты без грецких орехов. В третьей группе жиры были заменены олеиновой жирной кислотой без использования грецких орехов.
В течение нескольких недель добровольцы следовали предложенным диетам. Выяснилось, что грецкие орехи оказывали влияние на рост полезных кишечных бактерий. Также, у тех, кто употреблял в ходе эксперимента грецкие орехи, увеличилось содержание бактерии, которую связывают с улучшением кровяного давления. Также выяснилось, что употребление грецких орехов может снизить артериальное давление.
Для двух других диет, которым следовали участники эксперимента, никакой связи между тем, что произошли изменения в составе бактерий и уменьшением заболеваний сердца выявлено не было.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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