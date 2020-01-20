Об исследовании американских учёных рассказано в материале MedicalXpress.В исследовании участвовали 42 человека, имеющие избыточную массу тела, и страдающие от ожирения. До того, как эксперимент был начат, его участниками соблюдалась диета с большим количеством углеводов и жиров. После этого их по принципу случайности распределили в зависимости от нового рациона питания на три группы.В течение нескольких недель добровольцы следовали предложенным диетам. Выяснилось, что грецкие орехи оказывали влияние на рост полезных кишечных бактерий. Также, у тех, кто употреблял в ходе эксперимента грецкие орехи, увеличилось содержание бактерии, которую связывают с улучшением кровяного давления. Также выяснилось, что употребление грецких орехов может снизить артериальное давление.Для двух других диет, которым следовали участники эксперимента, никакой связи между тем, что произошли изменения в составе бактерий и уменьшением заболеваний сердца выявлено не было.