Предположительно, это могло бы случиться в 2025 году. Детали потенциальной войны и её последствия они опубликовали в одном из научных изданий.

Согласно смоделированному учёными сценарию возникновения и развития ядерного конфликта между двумя державами, через пять лет и Индия, и Пакистан будут иметь в своём распоряжении до пятисот единиц ядерных вооружений. Мощность каждой боеголовки с каждой стороны конфликта может достигать до сотни килотонн. В качестве первого шага индийские власти смогут применить около одной сотни стратегических ракет по отношению к Пакистану. Последний не заставит себя ждать и нанесёт ответный удар, превысив количество индийских ракет на пятьдесят единиц. В ходе таких действий, по прогнозам учёных, могут погибнуть от пятидесяти до ста двадцати пяти миллионов человек на планете.

Однако, смерть такого огромного количества людей не является единственным последствием смоделированного ядерного конфликта. Применение стратегических ракет неизменно приведёт к изменению климатических условий на планете. Ядерные взрывы ускорят образование сажи – порядка десятков миллионов тонн этой субстанции поднимется в воздух. Аэрозоли начнут поглощать солнечный свет, и наступит всемирное похолодание. Из-за похолодания уровень осадков значительно снизится. Американские учёные прогнозируют, что их выпадет на тридцать процентов меньше, чем в настоящее время. Для того, чтобы привести средние температуры воздуха к нормам, планете потребуется десятки лет, считают авторы исследования.