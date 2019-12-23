23.12.2019, 21:16
Американские учёные смогли сделать бесконтактное УЗИ
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Соединённых Штатов Америки смогли сделать бесконтактное УЗИ, сообщает издание Nature.
Научные сотрудники Массачусетского технологического института опробовали методику проведения процедуры ультразвукового обследования без контакта с кожей. Аппарат работает с применением двух лазеров, длина волны которых равняется 1550 нм. Подобные лучи не причиняют вред коже человека. Технология УЗИ основана на возбуждении ультразвуковых колебаний на поверхности кожи, которые считываются при помощи виброметра. Подобная процедура позволила сделать качественные снимки внутренних органов добровольцев, которые не отличаются от контактного УЗИ.
Современная процедура ультразвукового обследования также признаётся безопасной. Однако, у некоторых людей с чувствительной кожей может быть вызвана аллергическая реакция или ожоги.
Научные сотрудники Массачусетского технологического института опробовали методику проведения процедуры ультразвукового обследования без контакта с кожей. Аппарат работает с применением двух лазеров, длина волны которых равняется 1550 нм. Подобные лучи не причиняют вред коже человека. Технология УЗИ основана на возбуждении ультразвуковых колебаний на поверхности кожи, которые считываются при помощи виброметра. Подобная процедура позволила сделать качественные снимки внутренних органов добровольцев, которые не отличаются от контактного УЗИ.
Современная процедура ультразвукового обследования также признаётся безопасной. Однако, у некоторых людей с чувствительной кожей может быть вызвана аллергическая реакция или ожоги.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии