



Научные сотрудники Массачусетского технологического института опробовали методику проведения процедуры ультразвукового обследования без контакта с кожей. Аппарат работает с применением двух лазеров, длина волны которых равняется 1550 нм. Подобные лучи не причиняют вред коже человека.виброметраПодобная процедура позволила сделать качественные снимки внутренних органов добровольцев, которые не отличаются от контактного УЗИ.Современная процедура ультразвукового обследования также признаётся безопасной.