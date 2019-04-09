ИА «Ореанда-Новости» Специалисты из Университета Аризоны разработали роботизированный манипулятор с пневматическим механизмом движения, который можно применять при осуществлении монтажных и строительных работ, а также при повседневных бытовых манипуляциях. Новая технология способна помочь людям с утраченными конечностями. Манипулятор закрепляется специальным ремнем в области таза и состоит из металлических трубок и соединяющих их сервоприводов. На конце «руки» могут быть закреплены два съемных держателя. Предусмотрен специальный модуль для крепления простейших инструментов для строительства и монтажа. Управление манипулятором осуществляется при посредстве контроллера либо голосом.