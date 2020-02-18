ИА «Ореанда-Новости» . Исследователи из технологического института в Массачусетсе создали устройство Air-gen, способное получать электроэнергию из воздуха с помощью генератора с проводящими электричество белковыми волокнами.

Технология американских учёных основана на нанопроводах, толщина которых составляет не более 10 микрон. При структурировании в плёнку нанопровода могут получать электричество из паров воды в атмосфере, то есть получать электроэнергию буквально из воздуха.

Исследователи отметили, что технология сможет действовать даже при сильной засухе в пустыне. Новейший электрический генератор имеет явные преимущества при добыче ресурса, поскольку способен работать как на открытом воздухе, так и в помещении в любое удобное время дня.